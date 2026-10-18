В Одесі ворог поцілив по багатоповерхівці, постраждала 13-річна дівчинка

Унаслідок російської атаки на Одесу пошкоджено житлову багатоповерхівку в густонаселеному районі міста, постраждала 13-річна дівчинка, повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог поцілив по житловій багатоповерхівці у густонаселеному районі Одеси. Загорівся дах. Пошкоджені квартири на верхньому поверсі. Постраждала 13-річна дівчинка. Медики надають їй необхідну допомогу", – написав він у Телеграмі у неділю

На місці працюють відповідні служби, розгорнуто оперативний штаб для допомоги мешканцям.