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Події

У Дніпрі атаковано об'єкт критичної інфраструктури

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Ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Інформацію про постраждалих уточнюємо", – написав він у Телеграмі у неділю.

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпро #обстріл #критична_інфраструктура
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