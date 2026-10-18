У Дніпрі атаковано об'єкт критичної інфраструктури

Ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.
"Інформацію про постраждалих уточнюємо", – написав він у Телеграмі у неділю.
Ворог знову атакував об'єкт критичної інфраструктури у Дніпрі, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.
"Інформацію про постраждалих уточнюємо", – написав він у Телеграмі у неділю.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудут…
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час я…
Українські війська з початку осені звільнили більше території, ніж російським окупантам вдалося захопити за цей період, заявив президент України Воло…
У Слов'янську Донецької області в суботу, 17 жовтня, загинуло 6 людей, ще 15 отримали поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації…
Росія за тиждень, що минув з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, 76 разів цілеспрямовано вдарила по українс…
Сили оборони України за минулу добу знищили шість російських літаків і знешкодили 2090 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також за добу …