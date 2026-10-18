Поліцейські затримали 1,8 тис. учасників заворушень у Франції

Співробітники поліції Франції під час масштабних суботніх заворушень затримали 1,8 тис. осіб, повідомляє в неділю газета "Фігаро" з посиланням на дані МВС країни.

Під час сутичок із демонстрантами поранень дістали 150 поліцейських і жандармів. Є постраждалі й серед пожежників.

У суботу в Парижі та інших великих містах Франції відбулися акції протесту проти подорожчання вартості життя. У багатьох випадках демонстрації переросли в заворушення. Було розбито численні магазини, підпалювали автомобілі та будівлі. Значної шкоди зазнали історичні центри міст. Наприклад, у місті Лімож серйозної шкоди внаслідок пожежі зазнала будівля міської мерії. Вогонь був настільки сильним, що гасіння тривало всю ніч.