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Поліцейські затримали 1,8 тис. учасників заворушень у Франції

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Поліцейські затримали 1,8 тис. учасників заворушень у Франції
Фото: Emile Douysset pour Le Figaro

Співробітники поліції Франції під час масштабних суботніх заворушень затримали 1,8 тис. осіб, повідомляє в неділю газета "Фігаро" з посиланням на дані МВС країни.

Під час сутичок із демонстрантами поранень дістали 150 поліцейських і жандармів. Є постраждалі й серед пожежників.

У суботу в Парижі та інших великих містах Франції відбулися акції протесту проти подорожчання вартості життя. У багатьох випадках демонстрації переросли в заворушення. Було розбито численні магазини, підпалювали автомобілі та будівлі. Значної шкоди зазнали історичні центри міст. Наприклад, у місті Лімож серйозної шкоди внаслідок пожежі зазнала будівля міської мерії. Вогонь був настільки сильним, що гасіння тривало всю ніч.

Автор

Редактор · Політичні новини
#заворушення #франція #затримання
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