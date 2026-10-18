Прем'єр Литви повідомив про невдалу спробу підпалу компанії, що зберігає обладнання Starlink

У Литві вночі намагалися підпалити компанію, на території якої зберігається обладнання зв'язку Starlink, однак спроба виявилася невдалою, повідомив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс.

"Сьогодні після опівночі стався ще один інцидент – намагалися підпалити литовську компанію, де зберігається обладнання зв'язку Starlink. Служби попередили цю компанію про можливі напади, охорону було посилено, спроба виявилася невдалою", – написав він у Facebook.

Прем'єр також заявив про необхідність перевірити версію диверсії у зв'язку з прольотом безпілотника над Литвою вранці.

Він повідомив, що скликає на наступний день засідання Комісії з національної безпеки, під час якого планується з'ясувати, звідки прилетів дрон і де його вперше зафіксували радари. Також розглянуть результати дослідження уламків і можливість розширення повноважень служб щодо нейтралізації безпілотників.

"Наші служби дуже уважно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна", – зазначив Сінкявічюс.