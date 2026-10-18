Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Львівщині ворожий БпЛА пошкодив логістичний комплекс

1 хв читати
Додати як джерело

На Львівщині ворожий БпЛА пошкодив логістичний комплекс і два житлові будинки.

"Близько 11:20 наша ППО збила ворожий безпілотник над Малеховом. Пошкоджений логістичний комплекс. Горить складська будівля", – написав начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

"За уточненими даними, близько 10:30 в Мурованому уламки ворожого безпілотника пошкодили два житлові будинки", – йдеться у дописі.

Згодом Козицький повідомив, що пожежу в складській будівлі логістичного комплексу в Малехові загасили. Він подякував вогнеборцям за оперативну роботу.

Автор

Редактор · Політичні новини
#наслідки #атака #львівщина #бпла_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Зеленський заявив, що балотуватиметься на другий термін якщо вибори в Україні відбудуться до завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає своїм обов'язком балотуватися на другий термін, якщо президентські вибори в Україні відбудут…

Читати
Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Росія за тиждень, що минув з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, 76 разів цілеспрямовано вдарила по українс…

Читати