На Львівщині ворожий БпЛА пошкодив логістичний комплекс і два житлові будинки.

"Близько 11:20 наша ППО збила ворожий безпілотник над Малеховом. Пошкоджений логістичний комплекс. Горить складська будівля", – написав начальник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

"За уточненими даними, близько 10:30 в Мурованому уламки ворожого безпілотника пошкодили два житлові будинки", – йдеться у дописі.

Згодом Козицький повідомив, що пожежу в складській будівлі логістичного комплексу в Малехові загасили. Він подякував вогнеборцям за оперативну роботу.