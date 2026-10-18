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Польща перевіряє можливе порушення повітряного простору невідомим об'єктом поблизу Любліна

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Польща перевіряє можливе порушення повітряного простору невідомим об'єктом поблизу Любліна

Польські військові перевіряють інформацію про ймовірне порушення повітряного простору країни невпізнаним об'єктом минулої ночі, на південь від Любліна направили пошукову групу, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"На даному етапі факт порушення повітряного простору Польщі не підтверджено", – йдеться в повідомленні командування.

За його даними, пошуково-рятувальна група Військ територіальної оборони разом з поліцією та Військовою жандармерією шукає можливе місце падіння об'єкта. Перевірка стосується зафіксованого радіолокаційного сигналу та повідомлень місцевих жителів. Військові не виключають, що сигнал міг бути наслідком метеорологічних явищ чи аномалій.

Додаткову інформацію в командуванні обіцяють надати після завершення перевірки.

Як повідомлялося, вночі в неділю Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 180 дронами, зокрема удари припали на західні області.

Автор

Редактор · Політичні новини
#польща #порушення #перевірка #небо
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