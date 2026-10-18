Сили оборони уразили місце запуску російських ударних БпЛА біля Донецька та ремонтну базу на Луганщині – Генштаб

Сили оборони України 17 жовтня та в ніч на 18 жовтня уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька, ремонтну базу автомобільної техніки та бойових броньованих машин у Луганській області, а також скупчення російських військових на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька", – йдеться в повідомленні Генштабу в телеграм-каналі в суботу.

За даними Генштабу, також уражено ремонтну базу автомобільної техніки та бойових броньованих машин угруповання військ "Юг" у районі Суходільська Луганської області.

Крім того, під ураження потрапило скупчення особового складу одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Дубове Донецької області.

У Генштабі зазначили, що ураження місця запуску безпілотників зменшує спроможності противника атакувати територію України та цивільну інфраструктуру, а ураження ремонтної бази ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення до бойових підрозділів.