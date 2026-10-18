Зеленський: Після оголошення Трампом енергетичного перемир'я Росія 76 разів ударила по енергетиці України

Росія за тиждень, що минув з моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я, 76 разів цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору, заявив президент Володимир Зеленський.

"Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі", – написав він у телеграмі вранці неділі.

За словами президента, лише цієї ночі росіяни вдарили по підстанціях на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині, десятки тисяч родин залишаються без світла. Також були удари по житлових будинках: відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей, двоє людей загинули. Вранці неділі також Росія атакувала сільськогосподарське підприємство на Волині.

Загалом за минулий тиждень, за даними Зеленського, Росія випустила по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб і 66 ракет, більшість з яких балістичні. Головною ціллю президент назвав енергетику, яку росіяни намагаються довести до блекауту.

"Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс", – наголосив він.

Як повідомлялося, унаслідок ранкової атаки російських дронів на Волинь знову уражено промислове підприємство в селищі Маневичі, сталася масштабна пожежа, повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

11 жовтня Трамп заявив про досягнення енергетичного припинення вогню між Україною та РФ. Водночас уже ввечері 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня російські окупаційні війська завдали масованих ударів по Києву, Харкову та інших українських містах, атакувавши цивільну та транспортну інфраструктуру балістичними ракетами та баражуючими боєприпасами. Президент Зеленський заявляв про готовність не бити по російських енергооб'єктах лише за умови реального взаємного припинення ударів із боку Москви.