РФ повторно вдарила по енергооб'єкту в Кременці, є нове влучання в Борсуківській громаді – ОВА

Російські війська повторно атакували об'єкт енергетики в Кременці Тернопільської області, а також влучили в енергооб'єкт у Борсуківській громаді, повідомив перший заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Зафіксовано влучання в об'єкт енергетики у Кременці, який вже був атакований", – написав він у телеграмі.

Повідомлень про потерпілих з обох локацій наразі не надходило. Служби ліквідовують наслідки атаки.

Як повідомлялося, унаслідок ранкової атаки російського дрона на Тернопільщині уражено об'єкт енергетики, частину споживачів знеструмлено.