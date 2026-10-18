Дрони РФ знову влучили в промислове підприємство в Маневичах на Волині, жителів закликали зачинити вікна через задимлення – ОВА

Унаслідок ранкової атаки російських дронів на Волинь знову уражено промислове підприємство в селищі Маневичі, сталася масштабна пожежа, повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення. Вітер у сторону селища, тому закликаю місцевих жителів за можливості залишатися у приміщеннях, щільно зачинити вікна та двері, вимкнути припливну вентиляцію", – написав він у телеграмі.

За його даними, горять складське та виробниче приміщення. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

"Ситуація складна, але контрольована", – зазначив Романюк.