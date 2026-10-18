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Події

РФ уразила енергооб'єкт на Тернопільщині, частина споживачів без світла – ОВА

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Унаслідок ранкової атаки російського дрона на Тернопільщині уражено об'єкт енергетики, частину споживачів знеструмлено, повідомив перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

"Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом – наша критична інфраструктура", – написав він у телеграмі.

За його даними, влучання БпЛА зафіксовано в районі населеного пункту Старий Вишнівець Кременецького району.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, на місці працюють відповідні служби.

#енергетика #атака #тернопільська
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