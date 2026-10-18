РФ уразила енергооб'єкт на Тернопільщині, частина споживачів без світла – ОВА

Унаслідок ранкової атаки російського дрона на Тернопільщині уражено об'єкт енергетики, частину споживачів знеструмлено, повідомив перший заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

"Продовжуються ворожі атаки на Тернопільщину, під прицілом – наша критична інфраструктура", – написав він у телеграмі.

За його даними, влучання БпЛА зафіксовано в районі населеного пункту Старий Вишнівець Кременецького району.

Інформації про постраждалих наразі не надходило, на місці працюють відповідні служби.