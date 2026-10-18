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Росія знову масовано атакувала Рівне та околиці – ОВА

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Росія знову масовано атакувала Рівне та околиці – ОВА
Фото: Рівненська ОВА

Російські війська вранці в неділю вчергове масовано атакували Рівне та околиці, серед цілей знову об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Знову серед цілей ворога об'єкти цивільної інфраструктури", – написав він у телеграмі.

За його словами, пожежі, що виникли внаслідок атаки, локалізовано, служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про поранених наразі немає.

Як повідомлялося, 16 жовтня унаслідок чергової хвилі атаки на Рівне загинула людина, пошкоджень зазнали низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема школа, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

Раніше внаслідок російської дронової атаки на магістральну мережу НЕК "Укренерго" ушкоджень зазнала енергетична інфраструктура, задіяна в енергозабезпеченні Рівненської області, інформувала компанія.

#рівне #атака
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