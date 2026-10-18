Дванадцять людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 9 населених пунктах області, 12 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків зазнали поранень чоловіки 66, 42, 39 років та 26-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 25-річна жінка; у сел. Золочів поранено чоловіків 52 і 41 років та жінок 20 і 39 років; у м. Ізюм зазнала поранень 76-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 65 і 63 років", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.