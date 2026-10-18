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Унаслідок нічних ударів по Запоріжжю поранена 6-річна дитина, загинула жінка

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Унаслідок нічних ударів по Запоріжжю поранена 6-річна дитина, загинула жінка
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок двох нічних ударів РФ по Запоріжжю загинула 27-річна жінка, ще двоє людей поранені, серед них шестирічна дівчинка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", – написав він у телеграмі.

За його даними, поранено також 58-річну жінку. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.

На місцях ударів працюють комунальні служби, вони прибирають уламки та допомагають людям.

#запоріжжя #удар #постраждалі
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