Унаслідок нічних ударів по Запоріжжю поранена 6-річна дитина, загинула жінка

Унаслідок двох нічних ударів РФ по Запоріжжю загинула 27-річна жінка, ще двоє людей поранені, серед них шестирічна дівчинка, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки", – написав він у телеграмі.

За його даними, поранено також 58-річну жінку. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, 18 автомобілів і будівлю закладу освіти.

На місцях ударів працюють комунальні служби, вони прибирають уламки та допомагають людям.