РФ уночі атакувала Україну балістичною ракетою та 180 дронами, ППО знешкодила 152 цілі – Повітряні сили

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 152 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 20 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 152 ворожі БпЛА типу Shahed (16 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 18 жовтня (з 18:00 17 жовтня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. РФ., 180 ударними БпЛА типу Shahed (26 із них – реактивні), S-8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА, додали в командуванні.