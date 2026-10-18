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Сили оборони за добу знищили шість російських літаків і понад 2 тис. особового складу – Генштаб

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Сили оборони за добу знищили шість російських літаків і понад 2 тис. особового складу – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знищили шість російських літаків і знешкодили 2090 військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу також знищено 1372 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 27 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин, шість наземних роботизованих комплексів, п'ять одиниць спецтехніки, чотири крилаті ракети, три РСЗВ, один танк і одне засіб ППО.

У Генштабі додали, що загальні втрати особового складу РФ з 24 лютого 2022 року становлять близько 1 565 060 осіб.

Між тим, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 416 танків, 25 561 бойову броньовану машину, 51 293 артсистеми, 2224 РСЗВ, 1711 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів, 2968 наземних роботизованих комплексів, 568 358 БпЛА, 5134 крилаті ракети, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 164 246 одиниць автомобільної техніки та 4835 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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