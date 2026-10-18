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Рубіо відкинув критику, що США роблять Путіну "подарунки" через дизпаливо і санкції

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Рубіо відкинув критику, що США роблять Путіну "подарунки" через дизпаливо і санкції

Держсекретар США Марко Рубіо відкинув критику, що угода щодо російського дизпалива та відтермінування нових санкцій проти Росії є безоплатними поступками Путіну.

"Це дизпаливо однаково було б продане... Єдина різниця – скільки його отримали б Сполучені Штати", – сказав він журналістам.

Рубіо нагадав, що кілька місяців тому США вже запроваджували 60-денний виняток для російської нафти через ситуацію в Ормузькій протоці.

За його словами, 60-денне відтермінування нових санкцій потрібне, щоб оцінити їхній вплив з урахуванням тиску на глобальні енергопоставки через Іран, атаки хуситів на Саудівську Аравію та удари по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

Він також зазначив, що санкції поширюються на важливих партнерів США, зокрема Індію, яка досі отримує значну частку енергоносіїв з Росії.

"Ці конфлікти у світі починають накладатися один на одного. Це впливає не лише на світові ціни на нафту й дизельне пальне, а й на економіку загалом", – додав Рубіо.

 

#путін #подарунки #рубіо #сша
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