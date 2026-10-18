Рубіо: Україна не має доступу до Starshield, Білий дім не наказував сповільнювати Starlink

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військова система супутникового зв'язку Starshield наразі недоступна для Україні, а Білий дім не має стосунку до перебоїв у роботі Starlink.

"Не впевнений, що Зеленський розуміє, про що говорить, але це не було навмисно. Ми не маємо до цього жодного відношення... ніхто не віддавав наказу сповільнювати швидкість Starlink", – сказав він журналістам дорогою до Узбекистану.

За словами Рубіо, Starlink є комерційним продуктом, а Starshield – оборонним, який використовують збройні сили США. Україна просила надати їй доступ до Starshield, щоб завдавати ударів углиб території Росії, але наразі такого доступу не має, це питання обговорюється. Робота Starlink, заявляє Рубіо, відновлена.

Рубіо також прокоментував рішення Трампа не застосовувати до Росії нові санкції, ухвалені Конгресом, яке сенатор Тед Круз назвав великою помилкою на користь Путіну.

За словами держсекретаря, ці санкції стосуються не лише Росії, а й передбачають мита для низки інших країн, зокрема Індії. Тому Трамп хоче використати 60 днів, щоб оцінити, як санкції та мита вплинуть на світову та американську економіку.