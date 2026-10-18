18 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

18 жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.

430 років від дня опублікування (1596) Берестейської церковної унії.

Ще сьогодні Міжнародний день гітари, Міжнародний день краватки, Міжнародний день жіночого щастя, Європейський День боротьби з торгівлею людьми

Православна церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Луки.

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День працівників харчової промисловості

Відзначається щорічно в третю неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 08.08.1995 р. № 714/95.

Забезпечення населення будь-якої країни продовольством неможливе без підприємств переробної промисловості та харчової галузі. Працівники цієї сфери постійно розроблюють нові види товарів, розширюють вибір, працюють над підвищенням якості, тим самим роблять свій внесок в економічний розвиток країни та добробут населення. В Україні харчова промисловість представлена більш ніж 40 різними галузями, а також тисячами підприємств різних форм власності та різних за чисельністю працівників. Вони виробляють приблизно 20% від загального обсягу промислової продукції.

Мета цього свята – віддати шану справжнім професіоналам своєї справи: технологам, кухарям, лаборантам, майстрам.

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

Вперше про проведення цього дня було оголошено у 2007 році Європейським парламентом. Покликання цього дня – звернути увагу суспільства на проблему торгівлі людьми та на постраждалих від цієї жахливої, аморальної та незаконної діяльності.

Торгівля людьми – спотворений прояв рабства, злочинний бізнес, який порушує головні права людини. Постраждати від нього може кожний: жінок та чоловіків примушують до сексуального та трудового рабства, дітей змушують жебракувати на вулицях, красти; процвітає торгівля органами. Згідно зі статистикою, цей вид кримінальної діяльності поширюється найшвидше. Щорічний обсяг грошей від такої діяльності становить приблизно $30 млрд, що є другим показником після наркоторгівлі. За непідтвердженими даними, за рік через кордони різних країн для підневільної праці переправляють приблизно 4 мільйони осіб.

Всесвітній день гітари

Всесвітній день гітари також відзначають 18 жовтня. День присвячений одному з найпопулярніших музичних інструментів та об'єднує гітаристів і любителів музики з усього світу.

Це свято доволі молоде. Воно було засновано у 2021 році за ініціативи відомого грецького гітариста, композитора, диригента і професора Йоргоса Фудуліса. Його підтримала ЮНЕСКО та різні престижні міжнародні інституції. День має на меті відзначити культурне значення гітари, а також універсальність і радість, яку вона приносить.

Свято підкреслює важливість інструмента в музичних жанрах та культурах, а ще спрямований на популяризацію гри на гітарі. А загалом гітара – це не просто музичний інструмент, це мандрівник у часі, бо її історія налічує понад 4 тисячі років. Інструменти, схожі на сучасну гітару, були знайдені в Стародавньому Єгипті, Персії та Індії.

Міжнародний день краватки

Свято виникло в Хорватії, яка є батьківщиною краватки, у 2003 році. Тоді було встановлено рекорд з найбільшою у світі краваткою завдовжки 808 метрів, яку зав'язали навколо стародавнього амфітеатру в місті Пула.

Цей день має на меті популяризувати модний аксесуар, заохочувати людей носити краватку, додавати його до повсякденного одягу й експериментувати зі стилем. Ще зробити аксесуар доступним та привабливим, адже він додає елегантності та вишуканості.

Варто зазначити, що краватка спочатку нагадувала шарф і була елементом форми хорватських солдатів. Її в'язали, щоб підтримувати комір сорочки. Згодом їх почали носити чоловіки у звичному житті. Тільки у середині XVII сторіччя краватка стала поширюватися Європою, а модним елементом гардероба вона стала у 1650 році.

Міжнародний день жіночого щастя

18 жовтня відзначають неофіційне, але не менш важливе свято – Міжнародний день жіночого щастя. Він запроваджений у 2017 році американським коучем та психологом Карін Рокінд як відповідь на поширену серед жінок депресію.

Мета дня – розширити можливості жінок для досягнення щастя і сприяти їхньому емоційному благополуччю. Ще зазначити, що жінки заслуговують на радість, любов до себе та самореалізацію, а також нагадати про важливість піклування про своє внутрішнє "я" в умовах сучасних викликів, як-от надмірне навантаження.

День відзначає досягнення жінок та наголошує на важливості їхнього внеску як на особистому, так і на суспільному рівні. І нагадує, що жіноча депресія, яка вдвічі частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків, може негативно впливати на їхнє життя, родину та кар'єру.

Допомогти вийти зі стану депресії можуть медитації та інші духовні вправи, подорожі та просто відпочинок, нове хобі.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Сергія Олександровича Єфремова (1876-1939), українського публіциста, літературознавця, критика, ідеолога й теоретика Української революції 1917-1921 рр., громадсько-політичного та державного діяча;

130 років від дня народження Адольфа Йосиповича Страхова (справж. - Брацлавський) (1896-1979), українського скульптора, графіка;

80 років від дня народження Богдана Юрійовича Скробута (1946-2011), українського поета, дисидента, політичного в'язня, дослідника голодоморів в Україні, громадсько-політичного діяча, діяча руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу.

Ще цього дня:

1918 - У Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради та членів Палати Господ, українських членів галицького та буковинського сеймів було утворено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 - Проголошено Чехословацьку Республіку;

1922 - Консорціум заснував Британську радіомовну компанію, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення в Британії;

1955 - Запущено в дію Каховську ГЕС. 6 червня 2023 року греблю та електростанцію було зруйновано внаслідок підриву російськими військами.

1989 - Було запущено американський "Спейс Шаттл-34 Атлантіс-5" (запуск космічного апарату Галілео);

1991 - Азербайджан проголошує незалежність від СРСР;

1994 - Верховна Рада України скасувала заборону Компартії;

1995 - Україна вступила до Ради Європи.

Церковне свято

Православні віряни 18 жовтня вшановують пам'ять апостола та євангеліста Луки. Він народився в Антіохії Сирійській в заможній родині язичників та отримав гарну освіту.

Почувши про вчення Христове, Лука попрямував у Палестину та долучився до учнів і послідовників Господа. Він увійшов до 70 апостолів та був посланий на першу проповідь про Царство Небесне ще за життя Спасителя. Після Воскресіння Ісус Христос з’явився Луці, який йшов до Еммауса.

Лука став сподвижником святого апостола Павла і підтримував всі його благовісні труди. Навіть після того, як Павла покинули всі, Лука продовжував підтримувати його. Після мученицької кончини первоверховних апостолів Петра і Павла, святий покинув Рим і пройшов із проповіддю Ахаією, Лівією, Єгиптом і Фиваїдою. Своє життя Лука завершив у місті Фіви.

Відомо, що першу ікону Божої Матері написав саме Лука, а ще він зобразив святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Доклав свою руку святий і до написання Євангеліє. У перших віршах євангеліст висловив ціль своєї праці: якнайповніше і в хронологічній послідовності описати за порядком усе, що відомо християнам про Іісуса Христа і Його вчення. Ще писемним твором святого Луки є книга Діянь апостольських.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Гнат, Кузьма, Максим, Михайло, Назар, Петро та Параска.

З прикмет цього дня:

Якщо багато птахів на деревах – насувається негода, а якщо вночі місяць був яскравим – погода буде ясною і тихою. На березах і дубах досі є листя – до суворої зими, а вранці цього дня сніжить – до теплої. Протягом дня погода сильно змінюється, таким буде весь жовтень. Хмари затягнули небо – скоро почнуться сильні дощі.

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