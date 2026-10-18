США пропонують відновити постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди – ЗМІ

Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф пропонують відновити постачання російського газу до Європи в межах мирної угоди щодо України, повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

"Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та нашими європейськими партнерами над розробкою всеосяжної мирної пропозиції, яка в рамках остаточного врегулювання передбачає економічні стимули як для Росії, так і для України", – йдеться в заяві Білого дому, наданій виданню.

За даними видання, американські посланці озвучували цю ідею під час зустрічей з українськими та європейськими посадовцями, зокрема минулого місяця в Києві під час розмови з президентом Володимиром Зеленським. Вони переконують, що для завершення війни Києву варто розглянути відновлення роботи трубопроводів, якими раніше постачався російський газ до Європи. На думку американської сторони, Україна отримуватиме доходи від транзиту, а європейські виборці однаково прагнутимуть дешевших енергоносіїв.

Європейські учасники переговорів поставилися до пропозиції вкрай негативно. Як пише видання, на зустрічі у Флориді минулого тижня особливо категорично проти виступив радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з питань безпеки Гюнтер Зауттер. Берлін, за словами європейського посадовця, не бачить різниці між російським газом, що постачається через посередника, і газом безпосередньо з Росії.

Деякі європейські та українські посадовці, за даними джерел, очікують, що США спробують отримати частку прибутків від російського газового експорту. У Білому домі водночас заявили, що "Північний потік" не був предметом нещодавніх обговорень.

У Кремлі ідею підтримали. "Відновлення енергетичної співпраці в будь-якій формі відповідає нашим інтересам, але зараз це, можливо, ще більшою мірою відповідає інтересам самих європейців", – сказав виданню речник Путіна Дмитро Пєсков.

Джерело: https://www.nytimes.com/2026/10/17/us/politics/russia-gas-trump.html