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У Сумській громаді внаслідок атаки дрона загинув чоловік – ОВА

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Унаслідок атаки російського дрона в одному зі старостатів Сумської громади загинув чоловік, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На жаль, дорогою до лікарні він помер. Завтра йому мало виповнитися 31 рік", – написав він у фейсбуці.

За словами Григорова, росіяни спрямовують значну кількість дронів на Суми та інші населені пункти громади, особливу небезпеку становлять FPV-дрони на оптоволокні, які складно вчасно виявити.

Він закликав жителів прикордонних громад і Сум бути максимально уважними й за можливості уникати перебування на відкритій місцевості, особливо в темну пору доби.

Джерело: https://www.facebook.com/hryhorov.sumska.ova/posts/pfbid0CMJM8L8u1xfMoUiFmzrCbHm3bMfCXrGu29JKaGBvZN7iBvZKCVn4TyoHjdNHBiXvl

#жертва #атака #суми
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