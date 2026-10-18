На фронті відбулось 215 боїв за добу, найбільше на покровському напрямку – Генштаб

Російські війська від початку доби 215 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 215 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару та 65 авіаційних ударів, скинув 228 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5173 дрони-камікадзе та здійснив 2088 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках від початку доби окупанти провели одну штурмову дію, завдали одного авіаудару, застосувавши шість КАБ, здійснили 48 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке, Приліпка та Рибалчине.

На куп'янському напрямку ворог десять разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового та Радьківки.

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на лиманському напрямку в бік Новосергіївки, Шандриголового, Ставків та Лиману.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Пискунівка та Юрківка.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Новоселівки, Миколайпілля, Райського, Грузького, Вільного та Кучерового Яру.

28 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Дорожнє, Ганнівка, Чернігівка, Водянське, Красноподілля, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Миколаївка, Муравка та Новопавлівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 82 окупанти, 21 – поранено; знищено 22 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб та 32 укриття. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, пункт управління БпЛА, 113 укриттів та склад боєприпасів противника. Знищено або подавлено 209 безпілотних літальних апаратів різних типів", – зазначили в штабі.

На олександрівському напрямку ворог один раз штурмував у бік Тернового.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих атак у районах населених пунктів Різдвянка, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

На оріхівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище, сім разів атакуючи в бік Червоної Криниці, Новоданилівки, Зарічного, Павлівки та Приморського.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02F1WBcWZcHVT3Nskijn1raNfch1NULih7ZNM54EPSNQzbBiLNd6KSNDo6FTJpr9Mhl