До чотирьох зросла кількість постраждалих від дрону в Полтаві – ОВА

У Полтаві внаслідок влучання дрону кількість постраждалих зросла до чотирьох, повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"Кількість травмованих зросла до чотирьох осіб", – написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, постраждалим надається уся необхідна допомога.

Також, додає він, у Терешківській громаді зафіксовано падіння БпЛА. Пошкоджено 5 приватних будинків. Станом на зараз – без постраждалих.

Як повідомлялося, унаслідок влучання ввечері суботи російського дрону в районі приватної житлової забудови в Полтаві загинула одна людина, ще двоє отримали травми, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35104