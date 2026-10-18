Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем, Бухарест ініціював засідання Північноатлантичної ради

Два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил (ВПС) Румунії в суботу збили два безпілотники, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни над Чорним морем, повідомило МЗС Румунії.

"Наші військові готові до посилення гібридних загроз і продовжуватимуть приділяти першочергову увагу протиповітряній обороні та морській безпеці", – йдеться в повідомленні міністерства в соцмережі Х.

За даними військових, перший дрон увійшов у повітряний простір Румунії о 17:59 і був збитий протягом двох хвилин за 25 км на південний схід від Суліни. Другий перехопили та збили о 18:05, через чотири хвилини після входу в повітряний простір, за 20 км на схід від Суліни.

З ініціативи Румунії у вівторок відбудеться спеціальне засідання Північноатлантичної ради, присвячене обороні та стримуванню в Чорному морі. Бухарест поінформував союзників і партнерів по ЄС.

У МЗС також зазначили, що Румунія та Болгарія тісно координуються для прискорення створення Центру морської безпеки ЄС у Чорному морі.

Джерело: https://x.com/MAERomania/status/2111497346928230507