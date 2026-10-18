Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем, Бухарест ініціював засідання Північноатлантичної ради

1 хв читати
Додати як джерело

Два винищувачі F-16 Військово-повітряних сил (ВПС) Румунії в суботу збили два безпілотники, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни над Чорним морем, повідомило МЗС Румунії.

"Наші військові готові до посилення гібридних загроз і продовжуватимуть приділяти першочергову увагу протиповітряній обороні та морській безпеці", – йдеться в повідомленні міністерства в соцмережі Х.

За даними військових, перший дрон увійшов у повітряний простір Румунії о 17:59 і був збитий протягом двох хвилин за 25 км на південний схід від Суліни. Другий перехопили та збили о 18:05, через чотири хвилини після входу в повітряний простір, за 20 км на схід від Суліни.

З ініціативи Румунії у вівторок відбудеться спеціальне засідання Північноатлантичної ради, присвячене обороні та стримуванню в Чорному морі. Бухарест поінформував союзників і партнерів по ЄС.

У МЗС також зазначили, що Румунія та Болгарія тісно координуються для прискорення створення Центру морської безпеки ЄС у Чорному морі.

Джерело: https://x.com/MAERomania/status/2111497346928230507

#румунія #збиття #бпла
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна посилює ППО на заході і розцінить розміщення балістики в Білорусі як втягування її у війну – Зеленський

Україна посилює ППО на заході і розцінить розміщення балістики в Білорусі як втягування її у війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що РФ готується до збільшення інтенсивності атак на захід України і намагається використовувати д…

Читати
Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення високої ефективності збиття реактивних дронів "шахед", які випускають російські окупа…

Читати
Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання підтверджень, що обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкос…

Читати