Унаслідок атаки дрона на Полтаву загинула людина, ще двоє травмовані – ОВА

Унаслідок влучання російського дрону в районі приватної житлової забудови в Полтаві загинула одна людина, ще двоє отримали травми, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Станом на зараз, відомо про одну загиблу людину. Мої співчуття рідним та близьким", – написав він у телеграмі.

За його даними, ще двоє травмованих. Також пошкоджено чотири приватні будинки. Ліквідація наслідків триває, інформація уточнюється.

Раніше ввечері Дяківнич повідомляв, що в Полтаві чутно звуки вибухів.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35103