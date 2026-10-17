ППО в суботу знешкодила 140 із 157 дронів і всі шість ракет "Бандероль" – Повітряні сили

Сили української ППО протягом суботи збили або подавили 140 із 157 російських ударних дронів, а також усі шість ракет S-8000 "Бандероль"/"Дань-Т", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Станом на 22:00 у повітряному просторі близько 30 ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!" – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 7:30 до 19:30 Росія атакувала Україну 157 ударними БпЛА, зокрема 25 реактивними, "Герберами" та дронами інших типів. Серед знешкоджених – 22 реактивні дрони.

Джерело: https://t.me/kpszsu/87786