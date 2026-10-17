Мадяр: Угорщина не заперечує проти транзиту української кукурудзи до Західної Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не бачить перешкод для транзиту української кукурудзи через Угорщину до Західної Європи, про що його попросив президент Володимир Зеленський, повідомило інтернет-видання Telex.

"Я відповів, що якщо йдеться виключно про транзит через країну, то жодних перешкод для цього, безумовно, немає", – сказав Мадяр в інтерв'ю угорському телеканалу RTL, повертаючись із саміту ЄС у Брюсселі.

За його словами, на пленарному засіданні саміту в п'ятницю Зеленський зазначив, що перевезення зерна Чорним морем наразі неможливе, і звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити транзит українського зерна їхньою територією, як це було на початку війни. Під час особистої зустрічі з Мадяром президент також зазначив, що суттєвою допомогою стало б транспортування кукурудзи залізницею в опломбованих вагонах.

Мадяр уточнив, що зустріч тривала лише близько 15 хвилин. Сторони домовилися продовжити обговорення на рівні міністрів і визначити конкретні проєкти, зокрема реконструкцію шкіл чи лікарень або економічні інвестиції на Закарпатті.

"Якщо переговори та виконання домовленостей щодо національних меншин просуватимуться успішно, ми зустрінемося знову за кілька місяців", – додав угорський прем'єр.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на зустрічі у Брюсселі обговорили низку важливих питань двосторонніх відносин, зокрема вступ України у Євросоюз, питання торгівлі та аграрної продукції та "домовилися про відновлення спільної роботи та обмін візитами".

Мадяр за підсумками зустрічі із Зеленським заявив про готовність Угорщини надати дипломатичну допомогу для якнайшвидшого припинення вогню та встановлення тривалого миру в Україні.