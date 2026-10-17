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Сибіга: нерішучість надсилає РФ хибний сигнал і затягує війну

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Сибіга: нерішучість надсилає РФ хибний сигнал і затягує війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що радість росіян з приводу вчорашніх рішень у США свідчить зовсім не про ефективний тиск задля припинення війни.

"Якщо росіяни радіють учорашнім рішенням у США, то це, безумовно, свідчить зовсім не про ефективний тиск задля припинення війни. Нерішучість надсилає агресору хибний сигнал. Вона лише затягує війну. Ліндсі Грем добре це розумів", – написав він у соцмережі Х.

Він зазначив, що один урок у відносинах із Росією мав стати очевидним ще давно: будь-яка змістовна розмова з росіянами починається з реального тиску та сили.

"Вони ігноруватимуть будь-які заклики до миру, що супроводжуються нерішучістю. Вони не зважають на погрози тиском чи відкладені рішення. Вони просто не сприймають їх серйозно", – наголосив він.

 

#сша #сибіга #рішення
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