Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, троє людей поранені – ОВА

Російські окупанти в суботу, 17 жовтня, понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені приватні оселі, дитячий садок, інфраструктура.

"Троє людей дістали поранень. 88-річний чоловік та жінки 63 і 68 років знаходяться на амбулаторному лікуванні", – розповів очільник ОВА.

Крім того, у Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджений будинок культури.

На Криворіжжі потерпали Зеленодольська та Грушівська громади. Пошкоджені приватна оселя, інфраструктура.

В Українській громаді Синельниківського району противник поцілив по приватному будинку. Зайнялася пожежа.