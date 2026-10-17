Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, троє людей поранені – ОВА

Російські окупанти в суботу, 17 жовтня, понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Троє людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.
Так, На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені приватні оселі, дитячий садок, інфраструктура.
"Троє людей дістали поранень. 88-річний чоловік та жінки 63 і 68 років знаходяться на амбулаторному лікуванні", – розповів очільник ОВА.
Крім того, у Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджений будинок культури.
На Криворіжжі потерпали Зеленодольська та Грушівська громади. Пошкоджені приватна оселя, інфраструктура.
В Українській громаді Синельниківського району противник поцілив по приватному будинку. Зайнялася пожежа.