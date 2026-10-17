Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, троє людей поранені – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, троє людей поранені – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти в суботу, 17 жовтня, понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, На Нікопольщині росіяни били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечені приватні оселі, дитячий садок, інфраструктура.

"Троє людей дістали поранень. 88-річний чоловік та жінки 63 і 68 років знаходяться на амбулаторному лікуванні", – розповів очільник ОВА.

Крім того, у Любимівській громаді Дніпровського району пошкоджений будинок культури.

На Криворіжжі потерпали Зеленодольська та Грушівська громади. Пошкоджені приватна оселя, інфраструктура.

В Українській громаді Синельниківського району противник поцілив по приватному будинку. Зайнялася пожежа.

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #наслідки #обстріли
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна посилює ППО на заході і розцінить розміщення балістики в Білорусі як втягування її у війну – Зеленський

Україна посилює ППО на заході і розцінить розміщення балістики в Білорусі як втягування її у війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що РФ готується до збільшення інтенсивності атак на захід України і намагається використовувати д…

Читати
Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення високої ефективності збиття реактивних дронів "шахед", які випускають російські окупа…

Читати
Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання підтверджень, що обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкос…

Читати