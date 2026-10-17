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На Херсонщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 40 поранені – прокуратура

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На Херсонщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, 40 поранені – прокуратура

Російські окупанти в суботу, 17 жовтня, здійснювали авіаудари по населених пунктах Херсонщини, а також били артилерією та БПЛА, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російських обстрілів загинула одна людина, 40 – отримали травми", – йдеться в повідомленні.

Так, близько 4:00 ранку російська авіація здійснила авіаудар по Херсону. 35 мирних жителів отримали травми різного ступеню, серед них зокрема дві дитини – місячний хлопчик, 11-річна дівчинка та двоє медичних працівників.

Менш ніж за годину за тією ж адресою ще один удар авіабомбами – загинув водій швидкої допомоги.

Також в обласному центрі від ворожого дрона постраждали ще двоє містян.

Через артилерійський обстріл у Білозерці дістала поранень одна людина, у Нововоронцовці – дві, одна з них – 8-річна дівчина.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення "Червоного Хреста", дитячий садок, медичний заклад, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

Автор

Редактор · Політичні новини
#херсонщина #наслідки #обстріли
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