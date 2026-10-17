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Росіяни стратили українських військовополонених на Запоріжжі – прокуратура

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Росіяни стратили українських військовополонених на Запоріжжі – прокуратура

Російські окупанти вчергове стратили українських військовополонених, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За попередніми даними, на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). У межах кримінального провадження встановлюються всі обставини злочину, безпосередні виконавці, а також особи, які могли віддати наказ на вбивство військовополонених.

Правоохоронці опрацьовують матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплень переговорів представників збройних сил рф.

Досудове розслідування триває.

Автор

Редактор · Політичні новини
#росія #страта #полонені
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