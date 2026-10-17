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В Херсоні на перехресті центральних вулиць виявлено протипіхотні міни – МВА

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В Херсоні на перехресті центральних вулиць виявлено протипіхотні міни – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

На перехресті вулиці Університетської та проспекту Текстильників в Херсоні було виявлено протипіхотні міни типу "Пелюстка", повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Закликаю херсонців не пересуватися вказаною ділянкою та триматися від неї якомога далі. Враховуйте, що замінована територія може бути значно більшою, ніж місце, де вже виявили вибухонебезпечні предмети", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Він закликав не наближатися до підозрілих предметів і не намагатися їх переміщувати. У разі виявлення мін слід повідомити рятувальників або поліцію.

Автор

Редактор · Політичні новини
#херсон #міни
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