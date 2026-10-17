В Херсоні на перехресті центральних вулиць виявлено протипіхотні міни – МВА

На перехресті вулиці Університетської та проспекту Текстильників в Херсоні було виявлено протипіхотні міни типу "Пелюстка", повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Закликаю херсонців не пересуватися вказаною ділянкою та триматися від неї якомога далі. Враховуйте, що замінована територія може бути значно більшою, ніж місце, де вже виявили вибухонебезпечні предмети", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Він закликав не наближатися до підозрілих предметів і не намагатися їх переміщувати. У разі виявлення мін слід повідомити рятувальників або поліцію.