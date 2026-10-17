Підрозділи МВС з початку тижня 800 разів виїздили на ліквідацію наслідків обстрілів – Вигіський

Понад 800 виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів здійснили підрозділи Міністерства внутрішніх справ від початку цього тижня, повідомив очільник МВС України Іван Вигівський.

"Лише цього тижня завдяки оперативній і злагодженій роботі рятувальників та поліцейських вдалося врятувати 148 цивільних. Ще майже 900 людей отримали допомогу психологів системи МВС", – розповів міністр в телеграм-каналі.

Він вказав, що внаслідок обстрілів були пошкоджені сотні житлових будинків та заклади освіти, були удари по звичайних ринках та зупинках громадського транспорту. Уночі росіяни атакували дев'ять багатоквартирних будинків – у Херсоні, Запоріжжі, на Донеччині та в Сумах. Крім того, ворог масовано б'є по енергетиці.

На місцях ліквідації наслідків обстрілів регулярно працюють мобільні сервісні центри МВС та Державна міграційна служба. Щодня працівники надають десятки консультацій щодо швидкого відновлення втрачених документів або вибракування знищеного транспорту.

"Дякую кожному рятувальнику, поліцейському, гвардійцю, працівнику сервісних центрів МВС та Державної міграційної служби. За порятунок, фіксацію російських злочинів та допомогу людям", – резюмував міністр.