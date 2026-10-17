Унаслідок артилерійського обстрілу Нововоронцовки постраждала жінка та 8-річна дитина – прокуратура

Російські окупанти в суботу, 17 жовтня, близько 12:30 здійснили артилерійський обстріл селища Нововоронцовка Бериславського району, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Унаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали 8-річна дівчинка та 46-річна жінка. На момент обстрілу вони перебували на подвір'ї. Постраждалим надається медична допомога", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими проводять невідкладні слідчі дії, документують наслідки чергового обстрілу.