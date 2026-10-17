Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна посилює ППО на заході і розцінить розміщення балістики в Білорусі як втягування її у війну – Зеленський

2 хв читати
Додати як джерело
Військовослужбовці США стоять біля ракетної батареї Patriot у Газіантепі, Туреччина під час візиту із США. 04.02.2013
Військовослужбовці США стоять біля ракетної батареї Patriot у Газіантепі, Туреччина під час візиту із США. 04.02.2013 | Фото: Гленн Фосетт / Міністерство оборони США

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що РФ готується до збільшення інтенсивності атак на захід України і намагається використовувати для цього Білорусь.

"Я думаю, так", – сказав Зеленський у суботу, відповідаючи на питання журналістів, чи є загроза збільшення атак на захід України і чи готується до цього РФ.

"Чому вони втягують, на мій погляд, і Білорусь постійно? Тому що нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоби користуватись цим коридором і для дронів, і посилювати відповідні атаки. Але цього їм замало: їм потрібна підтримка Лукашенка, для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види, і балістики в тому числі", – додав президент України.

Він наголосив, що розцінюватиме розміщення в Білорусі російського балістичного озброєння як пряме втягування Білорусі у війну проти України. "Безумовно, розташування балістики на території Білорусі – це загроза буде передусім західній частині нашої держави. Впевнений, що такі думки у Путіна є. Але це пряме втягування Білорусі в цю війну, і є, на мій погляд, дуже небезпечним. І, безумовно, і для Білорусі також. І дай Бог, щоб вони не втягнулися в це", – сказав Зеленський.

Він також повідомив про посилення протиповітряної оборони відповідних регіонів. "Посилення у нас йде з точки зору, де більше ударів, там більше ППО. І, безумовно, для нас дуже важливо збільшувати ППО на всій території нашої держави… Де більше загрози, там буде більше захисту", – сказав Зеленський.

Автор

Редактор · Політичні новини
#білорусь #балістика #ппо #зеленський
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення високої ефективності збиття реактивних дронів "шахед", які випускають російські окупа…

Читати
Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання підтверджень, що обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкос…

Читати