Україна посилює ППО на заході і розцінить розміщення балістики в Білорусі як втягування її у війну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що РФ готується до збільшення інтенсивності атак на захід України і намагається використовувати для цього Білорусь.

"Я думаю, так", – сказав Зеленський у суботу, відповідаючи на питання журналістів, чи є загроза збільшення атак на захід України і чи готується до цього РФ.

"Чому вони втягують, на мій погляд, і Білорусь постійно? Тому що нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоби користуватись цим коридором і для дронів, і посилювати відповідні атаки. Але цього їм замало: їм потрібна підтримка Лукашенка, для того, щоб на території Білорусі були розташовані інші види, і балістики в тому числі", – додав президент України.

Він наголосив, що розцінюватиме розміщення в Білорусі російського балістичного озброєння як пряме втягування Білорусі у війну проти України. "Безумовно, розташування балістики на території Білорусі – це загроза буде передусім західній частині нашої держави. Впевнений, що такі думки у Путіна є. Але це пряме втягування Білорусі в цю війну, і є, на мій погляд, дуже небезпечним. І, безумовно, і для Білорусі також. І дай Бог, щоб вони не втягнулися в це", – сказав Зеленський.

Він також повідомив про посилення протиповітряної оборони відповідних регіонів. "Посилення у нас йде з точки зору, де більше ударів, там більше ППО. І, безумовно, для нас дуже важливо збільшувати ППО на всій території нашої держави… Де більше загрози, там буде більше захисту", – сказав Зеленський.