В Слов'янську внаслідок російського авіаудару загинув рятувальник – ДСНС

Внаслідок російського авіаудару по житловій забудові Слов'янська на Донеччині загинув працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Ворожа авіабомба зруйнувала частину багатоквартирного будинку, під завалами якого опинився Анатолій Гопка. До останнього рятувальники сподівалися на його порятунок, однак під час аварійно-рятувальних робіт дістали з-під завалів тіло загиблого побратима", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Загиблому був 41 рік. В лавах ДСНС він служив понад 16 років.

"Це непоправна втрата для всієї родини рятувальників Донеччини. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Анатолія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять про Анатолія назавжди залишиться в наших серцях", – додали в ДСНС.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на суботу, 17 жовтня, о 03:40 завдали авіаударів ФАБ-250 по спальному мікрорайону Слов'янська. Зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки. Відомо про одного загиблого та 16 поранених, серед яких неповнолітня дівчина.