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Зеленський про саміт лідерів ЄС: такої єдності навколо України вже давно не було

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Зеленський про саміт лідерів ЄС: такої єдності навколо України вже давно не було
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, який взяв участь у засіданні Європейської Ради у п'ятницю, відзначив надзвичайну єдність європейських політиків навколо українських питань.

"Всі розуміють, що Україна – тема номер один. Вона була тема номер один, вона є номер один… Такої єдності навколо України вже давно не було", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у суботу.

Він згадав про поновлення стосунків з Угорщиною, "з Польщею і з іншими лідерами ми не втрачаємо зв'язку".

Коментуючи те, що на саміті лідерів ЄС Україна не була темою першого дня, Зеленський зауважив, що "у лідерів було важливе фінансове засідання". "Це з нами не пов'язане – це пов'язано виключно з тим, що вони приймають пакет на багато років і це фінансові домовленості щодо лідерів. Там, до речі, і інтереси України також є. Навпаки, все зробили так, щоб виділити більше часу, більше простору для наших двосторонніх зустрічей, для нашого засідання, більше часу на проговорення", – розповів Зеленський.

Автор

Редактор · Політичні новини
#саміт #єс #президент
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