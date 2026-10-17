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Атаки РФ по портах, енергетиці та водопостачанню це не плани, а реальність, слід нарощувати захист – Зеленський

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Атаки РФ по портах, енергетиці та водопостачанню це не плани, а реальність, слід нарощувати захист – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості не демонструвати слабкість перед РФ, інакше вона використає це для ескалації ударів по України.

"Вони били, б'ють і будуть продовжувати блокувати портову інфраструктуру, наше Чорне море. Вони, на жаль, били і б'ють по енергетиці і по всім, що пов'язане з водопостачанням. І ми це бачимо, розуміємо і робимо все, щоб це захистити. По мостам вони вже б'ють. Тобто це не те, щоб плани – це на сьогодні вже реальність. Ми збиваємо все, що можемо", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у суботу.

За його словами, "треба всім робити більше – і нам, і військовим, і центральній владі, і місцевій владі треба також допомагати".

Президент висловив переконання, що російське керівництво буде продовжувати ескалацію. "Ми повинні максимально захищатися, примушувати, об'єднувати весь світ і примушувати Путіна до перемовин, до ceasefire, до припинення ударів по інфраструктурі, по енергетиці і по людям, по цивільній інфраструктурі, принаймні", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "цим потрібно займатися і відповідати на їх удари".

"Будемо показувати слабкість – він (Путін – ІФ-У) нічого не зупинить, тільки збільшить і збільшить, і буде вимагати безумовну капітуляцію. Хоча, скажу вам відверто, він хоче нашого знищення, і йому і капітуляції замало. Але йому і капітуляції ніхто не віддасть, і не віддасть нашу державу", – резюмував Зеленський.

Автор

Редактор · Політичні новини
#оброна #ппо #президент
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