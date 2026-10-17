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Сили оборони уразили підприємство в Ростовській області РФ та склад МТЗ ракетної бригади противника – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили підприємство в Ростовській області РФ та склад МТЗ ракетної бригади противника – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження 16 жовтня виробничо-складської будівлі підприємства "Робоавіа" в районі населеного пункту Леніна Ростовської області РФ.

"Ураження інфраструктури підприємства, яке розробляє та виготовляє безпілотні літальні апарати для російської армії, спрямоване на ускладнення виробництва й постачання БпЛА для російських військ", – повідомляє Генштаб в телеграм-каналі.

Крім того, підтверджено ураження 12 жовтня складської будівлі матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу ракетної бригади противника в районі населеного пункту Латиші Брянської області РФ.

"Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу російської федерації", – наголосили в Генштабі.

Автор

Редактор · Політичні новини
#росія #ураження #генштаб
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