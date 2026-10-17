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Європа підняла питання аналогів Starlink після обмежень в Україні і працює над ними – Зеленський

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Європа підняла питання аналогів Starlink після обмежень в Україні і працює над ними – Зеленський
Фото: Unsplash

Країни Європейського союзу відреагували на обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкості, запроваджене в Україні, та посилили роботу над альтернативними засобами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується аналогу Старлінка: перше – ми використовуємо Старлінк, працюємо з SpaceX. На жаль, що зараз відбувається, є обмеження. На жаль, але тим не менш. Але Європа бачить це. Тобто питання не тільки в нас. Вся Європа побачила, що можна регулювати зі Сполучених Штатів Америки, незалежно від домовленостей і контрактів, можна обмежувати швидкість Старлінка, тобто безпеки, тому що ти на це розраховуєш. І європейці цим користуються. І тому тепер європейці самі піднімають питання аналогів", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у суботу.

За його словами, "вони вже працюють". При цьому президент не уточнив, про які саме розробки та країни йде мова, і на якій стадії відповідні проєкти.

"І у них буде успіх в цьому напрямку. Я це вже бачу", – додав Зеленський.

Автор

Редактор · Політичні новини
#starlink #єс #президент
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