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Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський

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Авіація вже збиває 55-60% реактивних "шахедів", скоро будуть нові рішення від партнерів і власного ОПК – Зеленський
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення високої ефективності збиття реактивних дронів "шахед", які випускають російські окупанти, за допомогою авіації, при цьому проанонсував появу нових рішень.

"Щодо перехоплення реактивних шахетів. Ми користуємося нашою авіацією дуже вдало і сьогодні йде нарощення амуніції для F-16 20-мм снарядів. У мене були домовленості і у нашого Міністерства оборони, зараз ми отримуємо відповідну кількість і вона дуже непогана… Тобто амуніція має приходити для F-16 і сьогодні це 55-60% всіх збитих реактивних шахедів робить авіація", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у суботу.

Він зазначив, що "це вдале рішення" і "воно працює".

"Далі у нас є ще кілька рішень, ракети, дешеві, які починають працювати. Кілька нових рішень і вони скоро будуть у нас в Україні від партнерів, а також є наші вітчизняні виробництва і вони вже працюють. Далі у нас є турелі, ми їх почали виробляти і вже це не поодинокі, а вже ми говоримо про десятки, ми будемо їх нарощувати", – додав Зеленський.

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Редактор · Політичні новини
#ппо #опк #defence #зеленський #шахеди
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