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Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

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Україна має підтвердження, що обмеження роботи Starlink на швидкості діє лише на її території – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання підтверджень, що обмеження роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на швидкості діє лише на території України, і розцінює це як сплановану операцію.

"Що таке обмеження швидкості Starlink-ів на сьогодні? Максимум сьогодні є швидкість 161 км/год, після цього, що по доповідям я бачив, повністю вимикається Starlink і ми втрачаємо дрон. Що зробили ми, щоб зрозуміти, чи це дійсно технічні проблеми у компанії SpaceX, або це якась операція, або домовленість нас обмежити, нам відключити, не дати можливість захищатися, берегти наших людей, як на фронті, так і цивільних? Ми відправили пару машин на території країн Європейського Союзу зі Starlink-ами і вони їхали зі швидкістю, там де це можна, зі швидкістю понад 180 км/год і Starlink працює. У нас є відповідні фіксації, є відповідні докази. Висновок наступний: обмеження діють на території України і обмеження не діють на території країн Європейського Союзу. Тобто, це спланована операція", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у суботу.

Далі буде

Автор

Редактор · Політичні новини
#starlink #обмеження #зеленський
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