Зеленський вважає, що США продовжуватимуть зняття санкцій з РФ

Американська сторона продовжить дії з послаблення санкцій проти РФ, вважає президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, зняття санкцій буде продовжуватись. Я вважаю, що diesel deal – це перший крок. На жаль, мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна, а навпаки він відчуває радість, щастя, що в нього є така підтримка. І все ж таки ми дуже надіємося, я особисто, що президент Сполучених Штатів Америки буде робити все, щоб Путін зупинив вбивства, зупинив удари по нашій енергетиці, зупинив цю війну", – сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у суботу.

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