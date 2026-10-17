Окупанти завдали авіаударів по Сумах, одна людина загинула, двоє поранених – ДСНС

Одна людина загинула та дві отримали поранення внаслідок російських авіаударів по житловому сектору в місті Суми в суботу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Уранці росіяни завдали авіаударів по місту. Одна з авіабомб зачепила багатоповерхівку, також є влучання в приватний сектор. Постраждалим надають усю необхідну допомогу", – повідомляється в телеграм-каналі ДСНС в суботу.

Днем раніше ворожий безпілотник влучив у торгівельний центр у Сумах, повідомлялося про трьох постраждалих.