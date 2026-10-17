Росія вп'яте атакувала "Запоріжсталь": по комбінату випустили ще шість балістичних ракет

Росія у суботу знову атакувала балістичними ракетами металургійний комбінат "Запоріжсталь" (Запоріжжя), який після серії з чотирьох попередніх ударів так і не повернувся до нормального виробничого режиму, йдеться у повідомленні Групи "Метінвест" на її сайті.

Згідно з ним, вдосвіта шість балістичних ракет уразили об'єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також повторно пошкодили виробничі майданчики доменного виробництва.

Завдяки своєчасному переходу працівників до укриттів цього разу обійшлося без загиблих і поранених.

"росія продовжує бити по металургійному підприємству, яке після попередніх атак так і не повернулося до нормальної роботи. Тож логіки в цих ударах немає, як і в самій війні", – наголосив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Він подякував працівникам комбінату за професіоналізм, компетентність і командний дух. За його словами, люди продовжують працювати та метр за метром розбирають завали.

"Дякую кожному, хто не втрачає віри в себе та українську металургію, кожному, хто бореться. У цьому – наша головна цінність, якої росіяни не можуть у нас відібрати", –зазначив Мироненко.

Як повідомлялося, "Запоріжсталь" до цього зазнала масованих балістичних атак 11 та 27 серпня, 12 та 17 вересня. Разом із суботнім обстрілом сумарно по підприємству випустили 23 балістичні ракети. Унаслідок цих ударів загинули восьмеро працівників підприємства, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після обстрілу 11 серпня весь виробничий комплекс було зупинено. Працівників залучили до розбору завалів і ліквідації наслідків атаки, щоб оцінити завдані пошкодження та можливості відновлення. Окремі технологічні процеси оперативно відновили, щоб підтримувати обладнання в безпечному стані та усунути потенційні техногенні ризики для працівників і містян. Надалі їхню роботу забезпечували на критично необхідному рівні. Водночас виробництво у звичному режимі так і не відновилося, йдеться у релізі.

"Метінвест" додав, що з огляду на постійні безпекові ризики через системні обстріли Запоріжжя російськими військами на підприємстві оперативно розширили мережу захисних споруд: додатково встановили мобільні укриття з посиленими конструкціями в зонах, де проводять роботи з ліквідації наслідків атак і ремонту пошкодженого обладнання. Це дало змогу максимально скоротити відстань і час, необхідні працівникам, щоб дістатися укриття, що особливо важливо під час атак балістикою.

"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України. У січні-серпні поточного року підприємство зменшило випуск прокату на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,49 млн тонн, але у серпні відвантаження прокату впали у 5,4 раза – до 45 тис. тонн.