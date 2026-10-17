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УЧХ допоміг 2 постраждалим від російської повітряної атаки на Миколаїв

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УЧХ допоміг 2 постраждалим від російської повітряної атаки на Миколаїв
Фото: Red Cross Ukraine

Двоє людей постраждали у Миколаєві внаслідок російської повітряної атаки у п'ятницю, Український Червоний Хрест (УЧХ) надав їм допомогу.

УЧХ допоміг 2 постраждалим від російської повітряної атаки на Миколаїв

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста працював на місці ракетного удару по приватному сектору міста. Волонтери надали першу допомогу двом постраждалим та транспортували їх до медичних закладів Миколаєва для подальшого лікування", – повідомляється на сторінці УЧХ у Facebook.

Крім того, Миколаївська обласна організація Українського Червоного Хреста видала будівельні матеріали людям, чиї оселі зазнали пошкоджень.

Як повідомлялося, у п'ятницю російська армія атакувала місто, попередньо – ракетами типу "Бандероль". Відомо про руйнування одного приватного будинку та пошкодження ще 11. Повідомлялося, що поранення отримала 37-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу, подальше лікування вона отримуватиме амбулаторно.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху #обстріл #миколаїв #учх
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