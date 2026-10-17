У Генштабі ЗСУ спростували російські заяви про захоплення Добропілля, Костянтинівки, та вихід на 5км до Запоріжжя

Генеральний штаб Збройних сил України має факти, які спростовують неправдиві заяви російського командування щодо ситуації на лінії бойового зіткнення, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

"Через відсутність значних успіхів на полі бою керівництво російської армії продовжує створювати для власного політичного керівництва та внутрішньої аудиторії ілюзію масштабних перемог. Черговим прикладом стала доповідь начальника Генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова, побудована на відвертій брехні, маніпуляціях та перебільшеннях", – сказав Ковальов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу.

У своїй доповіді Герасимов стверджував, що з 1 вересня російські війська нібито захопили понад 1,8 тис кв км української території та 92 населені пункти. Ковальов наголосив, що це неправда. "Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу", – йдеться у коментарі.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що так само не відповідають дійсності заяви Герасимова про захоплення міста Добропілля Донецької області. "Місто залишається під контролем України. Це не перший випадок, коли російське керівництво видає бажане за дійсне. Зокрема, 1 вересня Путін заявляв про захоплення Святогірська, який насправді був і залишається під контролем Сил оборони України", – наголосив Ковальов.

Він наголосив, що неправдивими є й твердження про захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та вихід російських військ на околиці Краматорська. Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої, заявили у ЗСУ.

Генштаб ЗСУ підкреслив, що Олексієво-Дружківка також не захоплена ворогом, а заяви про вихід до Краматорська не відповідають реальній ситуації на фронті.

Крім того, не відповідають дійсності й заяви про наступ російських військ у передмісті Слов'янська та контроль над понад 50% території Миколаївки. "Насправді на південну околицю Миколаївки інфільтрувалася невелика група противника. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії для її знищення", – йдеться у коментарі.

Також Герасимов заявив про бої за місто Оріхів Запорізької області та захоплення Новопавлівки й Новоандріївки. Речник Генштабу ЗСУ Ковальов заявив, що насправді станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем Збройних сил України. "Не відповідає дійсності й твердження про наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на відстань 5 кілометрів. Лінія бойового зіткнення вже тривалий час залишається на відстані 22 кілометрів від обласного центру", – заявили у ЗСУ.

За даними українських військових, черговою вигадкою є заява про захоплення Великомихайлівки Дніпропетровської області. "Російські окупанти вже не вперше повідомляють про нібито захоплення цього населеного пункту, намагаючись видати бажане за дійсне", – додав Ковальов.

Він зазначив, що станом на 17 жовтня Великомихайлівка залишається під контролем України, а лінія бойового зіткнення проходить за 8 кілометрів на схід від неї.