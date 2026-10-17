Акція за відставку мера Києва Кличка пройшла біля КМДА

Акція протесту за відставку міського голови Віталія Кличка проходить біля будівлі Київської міської державної адміністрації (КМДА) у центрі столиці.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 12:20 декілька сотень учасників зібралися біля будівлі КМДА за адресою вул. Хрещатик, 36. Акці розпочалася із виступів активістів і організаторів.

Акція протесту за відставку міського голови Віталія Кличка проходить біля будівлі Київської міської державної адміністрації у центрі столиці. 17.10.2026

В руках у мітингарів картонні транспаранти з написами "Кличка у відставку", "Скляні зупинки не врятують від ракет і дронів", "Пора", "Мер чи мародер", "Київ не готовий навіть до осені", "Кличко, тобі пора", "Кому дзвонити, коли мер краде гроші", "Мер Шредінгера – Кличко існує окремо від повноважень", "Русня б'є, а ви добаваєте" та іншии.

Також учасники акції вигукують гасло "Відставка".

Проїжджаючі повз автомобілі часом сигналять мітингувальникам.

Водночас під будівлею КМДА можна зустріти поодиноких учасників, які виступають в підтримку діючого мера і проти президента Володимира Зеленського. Вони тримають в руках "картонки" з написами: "Кличко – наш мер" і "Руки геть від Кличка". Поліція діалогу просила їх зміститися в сторону від основного протесту, але вони відмовилися.

Станом на 13:30 акція завершилася, люди почали розходитися. На своєму піку вона зібрала до 1 тис. учасників.

Перебіг мітингу супроводжувався виступами представників громадськості і організаторів, а також скандуванням гасел: "Кличко на нари", "Київ без Кличка", "Кличко, геть!", "Кличко у відставку", "Ганьба" та інших.

По завершенні організатори закликали учасників залишити свої картонні транспаранти на фасаді міськадміністрації, а також стежити за анонсами проведення нових мітингів.

Поблизу будівлі КМДА припарковано сім поліцейських мікроавтобусів та п’ять автомобілів патрульної поліції. На території проведення мітингу стоять понад три десятки поліцейських (Національна поліція, Патрульна поліція, Поліція діалогу), ще частина перебуває у службових автівках.

Крім того, за перебігом акції спостерігає громадська організація "OZON", а також Товариство "Червоного хреста".

"Кличко всі 12 років мав повноваження та ресурси. Він повинен понести політичну відповідальність і піти з посади", – йдеться в заяві організаторів акції, опублікованій напередодні.

Зокрема, в заяві йдеться про системні багаторічні проблеми в управлінні містом, серед яких, на думку учасників акції, неготовність міста до викликів війни (відсутні мобільні і стаціонарні укриття, відсутнє альтернативне постачання води, тепла та каналізації, робота з наслідками руйнувань і постраждалими провалена); звинувачення команди мера в корупції; підігравання інтересам забудовників; відсутність рішення про захист цінної історичної забудови; деградація системи комунального транспорту; ігнорування петицій і громадської думки містян та інше.

"Популістичні стратегії створюються без наміру їх виконувати, рішення відкладаються роками, а відповідальність постійно перекладають. Розподіл повноважень між міською владою та районними адміністраціями – не виправдання відсутності результатів", – йдеться в заяві.

На думку організаторів протесту, мер може піти у відставку самостійно, втратити посаду за вироком суду чи шляхом виборів, передачі повноважень військовій адміністрації або через добровільну мобілізацію.

Вимоги організаторів акції підписали серед інших: Всеукраїнське об’єднання "Автомайдан", Ініціатива "Зелені теремки", ГО Правова платформа "Київський еколого-культурний центр", Об’єднання "Марш за Київ", ГО "Пасажири Києва", ГО "Право на місто", ГО "Repair together", Молодіжний центр "Семиярусна гора", ГО "Спадщина Київ" і ГО "Спалах!".

Напередодні фракції "УДАР Віталія Кличка" в Київраді з огляду на безпекову ситуацію, звернулися до всіх киян із закликом утриматися від масових зібрань у суботу, 17 жовтня.

"Ті, хто сьогодні закликає людей збиратися на акції, мають відповісти на просте запитання: якщо під час зібрання станеться російська атака та постраждають люди, хто відповідатиме за це рішення? Вважаємо, що дестабілізація ситуації в столиці, яку росія нищівно атакує та намагається позбавити світла, тепла й води, лише допомагає ворогу. Сьогодні потрібні відповідальність, єдність і спільна робота заради стійкості Києва", – йшлося в заяві.

У відповідь на це, організатори акції опублікували порядок дій у разі оголошення повітряної тривоги.

"На акції будуть люди, які мають доступ до мапи ворожих повітряних цілей, тож ми зможемо додатково повідомити про потенційну загрозу для центральної частини міста. У разі загрози, акція буде призупинена й учасників акції ми попросимо скористатися укриттями. Найближчі – паркінг ТРЦ ЦУМ, станції метро Хрещатик та Театральна, а також підземні переходи поруч на випадок якщо буде обмаль часу", – йшлося в повідомленні.

Як повідомлялося, в жовтні 2020 року чинний на той момент київський міський голова Віталій Кличко переміг в першому турі місцевих виборів, набравши 50,9% голосів виборців. Вперше Кличко обраний мером столиці в травні 2014 року на позачергових виборах.

Згідно із законом "Про місцеве самоврядування в Україні", повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі: його звернення з особистою заявою; припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією або визнання його активів необґрунтованими; відкликання з посади за народною ініціативою; визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті; якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень (за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради); у випадках, передбачених законами України "Про військово-цивільні адміністрації", "Про правовий режим воєнного стану".