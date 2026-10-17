Поранених внаслідок нічного удару по Херсону вже 21, загинув водій "швидкої" – поліція

Кількість поранених внаслідок авіаційних ударів по місту Херсон в ніч на суботу зросла до 21, серед постраждалих – двоє дітей та фельдшерка, також загинув водій "швидкої допомоги", повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні о 4-й годині російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по житловому кварталу в мікрорайоні "Шуменський" у Херсоні. У цьому кварталі розташовані житлові будинки. Потужні вибухи значно пошкодили щонайменше 15 багатоповерхівок, дитячий садочок, магазин та автомобілі. Люди опинилися під завалами й заблокованими у квартирах. Відомо про загибель 62-річного водія бригади екстреної медичної допомоги, який прибув рятувати постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Потерпілі зазнали мінно-вибухових та черепно-мозкових травм, контузій, осколкових поранень, переломів кінцівок.

Раніше начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про одного загиблого та 15 поранених, серед яких 11-річна дівчинка та одномісячне немовля.