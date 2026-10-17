Порошенко передав військовим техніку та обладнання на майже 15 млн гривень

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав підрозділам Збройних сил України чергову партію техніки та обладнання загальною вартістю майже 15 млн грн.

Як повідомляється на сторінці у Facebook, військові отримали мобільні шиномонтажі, легкові багі, мобільні пилорами, квадроцикли та генератори.

"Сьогодні саме від того, наскільки забезпечені Збройні сили, залежить, чи буде Україна, чи не буде. І в нас з вами немає жодного сумніву – Україна буде", – наголосив Порошенко.

За словами військових, передане обладнання належить до дефіцитних позицій, потреба в яких зростає напередодні зимового періоду.

Також політик зазначив, що партія "Європейська солідарність" продовжує виступати за спрямування частини військового ПДФО безпосередньо до бойових підрозділів для покриття їхніх нагальних потреб.

Як повідомлялося, "Європейська солідарність" також закликає переглянути низку видатків проєкту держбюджету на 2027 рік та спрямувати вивільнені кошти на потреби оборони. За оцінками команди Порошенка, це дозволить додатково виділити на армію щонайменше 500 млрд грн, за словами лідера "Євросолідарності", серед пропозицій політсили – додаткове фінансування закупівлі озброєнь і оборонних технологій, спрямування 30% надходжень військового ПДФО бригадам, індексація грошового забезпечення військових, а також скорочення непріоритетних бюджетних витрат.